Fausse alerte: un colis suspect force la fermeture des douanes à Lacolle

Un colis suspect a forcé la fermeture du poste frontalier de Lacolle, en Montérégie, dans les deux directions jeudi soir. Il s’agissait toutefois d’une fausse alerte, ont confirmé les autorités en fin de soirée.

Les autorités craignaient la présence d'explosifs et ont donc érigé un vaste périmètre de sécurité. C’est aux alentours de 18h30 que l’Agence de services frontaliers avait demandé l’assistance de la Sûreté du Québec en lien avec un colis suspect.

Thierry Laforce / Agence QMI

«L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut confirmer qu'une opération d'application de la loi est en cours au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, route 15. Nous travaillons activement avec nos partenaires de l'USCBP et de la Sureté du Québec», a mentionné Maria Ladouceur, porte-parole de l’ASFC, dans un courriel envoyé à l’agence QMI.

«La santé et la sécurité du public et de nos agents sont de la plus haute importance pour l’ASFC», a-t-elle ajouté.

Peu après 22h30, la SQ a confirmé qu’il n’y avait finalement aucune menace pour la population.

«Suite aux vérifications effectuées par les techniciens en explosifs de la SQ, nous pouvons confirmer que l'objet suspect ne représente aucun danger. La suite du dossier est poursuivie par l'Agence des services frontaliers du Canada(ASFC).», a ainsi précisé le porte-parole de la SQ Stéphane Tremblay dans un message envoyé aux médias.

Ce dernier a également indiqué que l’ASFC procéderait à une réouverture imminente des douanes.