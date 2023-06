Nicki Minaj poursuivie pour avoir endommagé des bijoux

Nicki Minaj est poursuivie pour dommages présumés sur des bijoux.

Roseark: Luxury Jewelry Boutique affirme avoir prêté des bijoux à la rappeuse de 40 ans, et que certaines des pièces lui ont été rendues endommagées. Son avocat a répondu que la star n'est pas responsable des dommages et affirme que le bijoutier l'utilise à des fins publicitaires.

Selon des documents obtenus par TMZ, le styliste Brett Alan Nelson avait signé un contrat avec la bijouterie Roseark, acceptant de lui prêter les bijoux. Roseark affirme avoir contacté le styliste pour récupérer les bijoux dans la semaine et payer les dommages qui auraient pu survenir. Selon les documents, la bijouterie affirme que celui-ci n'a pas rendu 66 des bijoux prêtés à temps et qu'il y avait eu des dommages sur une paire de boucles d'oreilles et une bague.

Roseark déclare avoir envoyé une facture au styliste pour les dégâts, qui s'élèvent à 26 239,50 dollars, selon TMZ.

L'avocat de Nicki Minaj, Jordan Siev, a déclaré au site : « Nous n'avons reçu aucune preuve que l'un des bijoux en cause ait été endommagé par Nicki. Ce procès semble n'être rien de plus qu'une réclamation d'assurance ordinaire du bijoutier visant à se faire de la publicité et à obtenir un paiement auquel il n'a pas droit. Nous nous défendrons vigoureusement. »