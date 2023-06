L'incendie n'est plus contenu à Normétal

En Abitibi-Témiscamingue, l'incendie près de Normétal est contenu, ont confirmé les autorités à TVA Nouvelles, jeudi après-midi, avant de se raviser en début de soirée.

À 19h, les flammes n'étaient pas maîtrisées et continuaient de se déplacer.

Des pompiers du Nouveau-Brunswick devraient arriver sous peu à Normétal.

Plus tôt dans la journée, la situation des feux de forêt demeurait très préoccupante, mais encore plus, à Normétal, cette municipalité qui compte près de 800 habitants. Les feux persistaient et on la considérait alors comme la «plus à risque».

Mercredi soir, les habitants de la petite municipalité retenaient leur souffle, alors que le feu progressait et se rapprochait dangereusement des habitations, soit à 500 mètres.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Toutefois, le premier ministre François Legault reste persuadé que les habitants ne seront pas touchés par les flammes.

«Le feu s’est rapproché de la municipalité. Toujours 845 personnes sont évacuées. Mais, on continue le travail. On ne croit pas que la ville va être touchée, mais cela reste l’endroit le plus à risque», commente-t-il au point de presse de jeudi midi.

La population est sur le qui-vive et travaille ardemment pour contenir ces incendies historiques.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

C’est un total de dix avions-citernes qui survolent Normétal jeudi, pour arroser le village de Saint-Lambert, selon les informations de la directrice générale obtenus par notre journaliste Yves Poirier.

Dans le secteur de la 9e avenue, la forêt est détrempée, grâce au travail d’arrosage des pompiers, depuis jeudi matin.

Toutes les actions entreprises par la SOPFEU donnent espoir. «Des coupe-feux installés en bordure de la localité, le rôle des avions-citernes diminue l’intensité des flammes, le fait qu’on soit sur un flan plutôt qu’à la tête, nos défenses passives, et la météo des deux prochains jours nous donnent confiance», ajoute le porte-parole de la SOPFEU, Sylvain Tremblay.

TVA Nouvelles

Les vents soufflent du nord-est à environ 15km à l’heure. Plusieurs tranchées se font en amont des sentiers pédestres avec de la machinerie pour tenter de résister tant bien que mal les feux, ajoute la directrice générale sur une publication.

«C’est le flan de côté du feu qui est à 500 mètres. La SOPFEU contient le feu par les avions-citernes. Pour l’instant, ce n’est pas le vent qui fait que le feu se dirige vers Normétal», commente Maité Blanchette Vézina, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

