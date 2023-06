«Prévoyez vos déplacements»: encore des entraves à prévoir ce week-end

Les automobilistes devront une fois de plus planifier leurs déplacements en fin de semaine, à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud, en raison de plusieurs entraves qui pourraient créer des embouteillages, entre autres sur l’autoroute 40.

«On ferme la sortie 75 qui est celle vers l’autoroute 19 Saint-Michel et Papineau. Ça pourrait créer des bouchons», prévient Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ).

La congestion pourrait s’étendre jusque sur le boulevard Crémazie en direction ouest avec la fermeture de deux voies sur trois entre le boulevard Saint-Michel et la rue D’Iberville, samedi et dimanche de 7h à 19h.

«Des policiers seront positionnés à des endroits clefs pour faciliter la circulation», précise Mme Bensadoun.

Plusieurs secteurs touchés

Autant l’île de Montréal et Laval que la Rive-Sud seront touchées par des entraves en fin de semaine.

À Montréal, la bretelle de la route 138 en provenance du pont Mercier vers l’aéroport sera complètement fermée de vendredi minuit à lundi soir;

À Pointe-Claire, la sortie 53 vers le boulevard des Sources sera fermée sur l’autoroute 20 en direction ouest de vendredi 23h à lundi 5h;

À Laval, l’autoroute 13 en direction nord entre la sortie 15 et l’entrée du boulevard Sainte-Rose sera fermée de vendredi 22h à lundi 6h;

Dans le secteur de la Prairie, plusieurs fermetures sont prévues, dont celle de l’autoroute 15 en direction nord, qui sera fermée dès vendredi 19h.

Grand défi Pierre Lavoie

Des entraves ponctuelles sont à prévoir dans le secteur de Sainte-Julie et de Varennes en raison du Grand défi Pierre Lavoie qui culminera sur la Rive-Sud dimanche, prévient le ministère des Transports.

Les cyclistes partiront de Bromont en matinée pour se rendre à McMasterville et à Varennes en passant par plusieurs rues locales, peut-on voir sur le site internet de l’événement.

La directrice des communications, Chantale Taillon, souligne que l’arrivée des cyclistes ne causera pas de maux de tête sur l’Île. «Les autres années, on arrivait au Stade olympique, alors ça pouvait être compliqué. Cette année, le stade est en rénovation alors on a décidé d’aller à Varennes», explique-t-elle.

Le MTDQ recommande de planifier ses déplacements en consultant le site internet de Mobilité Montréal ou de Québec 511 et de privilégier le transport en commun lorsque c’est possible. «Il n’y a aucun bris de service de ce côté-là», assure Mme Bensadoun.