Réforme scolaire: Drainville aura accès à des informations sensibles sur les élèves et leurs parents

La réforme scolaire du gouvernement Legault permettra au ministre Bernard Drainville d’avoir accès à des informations personnelles sensibles sur les élèves et leurs parents, s’inquiète la Commission d’accès à l’information.

«Bien qu’elle considère légitime l’objectif visant à permettre au ministre de l’Éducation d'obtenir des données nécessaires à la gestion du réseau de l’éducation, il doit exister un équilibre entre les besoins du ministre pour l’exercice de ses fonctions et le droit à la vie privée des élèves et de leurs parents», plaide le chien de garde de la Loi d’accès à l’information, dans un mémoire déposé dans le cadre des consultations sur la réforme Drainville.

Québec souhaite en effet permettre au ministère de l’Éducation d’avoir accès aux données des centres de services scolaires.

Un peu comme Christian Dubé l’a fait en santé, Bernard Drainville veut se doter d'un «tableau de bord» pour évaluer la réussite scolaire des élèves québécois.

Mais attention, les dossiers scolaires ne contiennent pas que des renseignements administratifs et des résultats scolaires.

«Le dossier de l’élève contient des renseignements variés concernant les élèves et leurs proches, dont certains sont sensibles (ex. :diagnostics, comportement, situation maritale des parents), ou dont la confidentialité accrue est prévue dans des dispositions spécifiques (ex. : secret professionnel, protection de la jeunesse)», signale la Commission d’accès.

Cette dernière recommande donc que ce soit le responsable de la protection des renseignements personnels du ministère qui soit la seule personne désignée pour autoriser ou non les communications et les utilisations de renseignements personnels requises par le ministre.

Cette personne devrait d'ailleurs pouvoir évaluer la transmission des données personnelles de manière à préserver les droits des élèves et de leurs parents.