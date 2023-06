Feux de forêt en Abitibi: «Regarder ça de loin, ce n’est pas facile», admet Nicolas Roy

SUNRISE | Même s’il vit à des milliers de kilomètres de son Abitibi natale et qu’il se trouve présentement en plein cœur de la finale de la Coupe Stanley, Nicolas Roy est bien au courant des feux qui font rage au Québec. Comme tout le monde, il a vu les images à la télé, sur le web et sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Joe Biden veut accélérer la lutte contre les feux de forêt au Québec

• À lire aussi: Les feux de forêt du Québec continuent d’affecter les sports aux États-Unis

Impuissant face à la situation qui ne cesse d’empirer depuis le début de la semaine, il se console à l’idée que tous les membres de sa famille sont en sécurité.

«Évidemment, regarder ça de loin, ce n’est pas facile. Dans ma ville natale, les gens sont corrects. Mais dans la région, il y a beaucoup de personnes qui ont été relogées», a-t-il mentionné, à quelques heures du troisième affrontement entre les Golden Knights et les Panthers.

Jusqu’à maintenant, la grande majorité des Abitibiens semblent avoir été épargnés par les avis d’évacuation. Mais il semble que ça ne saurait tarder. Déjà des habitants de Normétal ont dû quitter leur résidence. Ceux de La Sarre et Senneterre pourraient suivre. Plus à l’Est, le processus semble bien enclenché au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, où les 7500 habitants de la ville de Chibougamau ont été priés de se rendre à Roberval et Chicoutimi, mercredi.

Roy en a profité pour souligner le courage, la détermination et l’empathie dont font preuve les citoyens touchés par les quelque 150 feux de forêt qui ravagent le territoire québécois.

«Ce n’est pas facile, mais c’est agréable de voir tout le monde se rassembler pour essayer de vaincre ce qui se passe en ce moment», a indiqué l’attaquant de 26 ans.

D’ailleurs, même le gouvernement français met la main à la pâte en envoyant en sol québécois des centaines de pompiers. Le Portugal, l’Espagne, le Mexique et les États-Unis ont également prévu des renforts.