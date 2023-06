«Restez à l'intérieur»: les New-Yorkais en quasi-confinement

Des millions de personnes aux États-Unis et au Canada resteront à risque de respirer l'air potentiellement nocif des incendies de forêt au Québec jeudi, alors que de plus en plus de responsables exhortent les gens à limiter le temps passé à l'extérieur, puis à se masquer pour une protection accrue.

• À lire aussi: Un feu de forêt se rapproche dangereusement de Normétal en Abitibi-Témiscamingue

• À lire aussi: Les militaires en renfort à Sept-Îles, Hydro aux aguets à Baie-Comeau

Des nuages ​​​​colossaux d'une épaisse fumée provenant des feux de forêt actifs qui font rage à travers le Canada sont descendus sur certaines parties du nord-est et du centre de l'Atlantique des États-Unis, enveloppant les quartiers, les parcs et les cours d'école dans une brume orange remplie de polluants potentiels. Et les prévisions suggèrent qu'il faudra peut-être plusieurs jours pour que l'air se dissipe.

Yves Poirier, journaliste chez TVA, est en direct de Senneterre en Abitibi. Écoutez son compte rendu via QUB radio :

Environ 75 millions de personnes sont sous alerte à la piètre qualité de l'air aux États-Unis. Les écoles publiques du quartier Yonkers sont fermées, tandis que d'autres districts scolaires des États du Maryland, de la Virginie et de Washington, DC, ont annulé les activités de plein air. Le gouverneur du New Jersey a encouragé les commissions scolaires locaux à faire de même.

«C'est mauvais ou vraiment mauvais, selon l'endroit où vous vous trouvez», a déclaré mercredi le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, à Jake Tapper de CNN, exhortant «les jeunes enfants, les personnes âgées, toute personne souffrant de problèmes pulmonaires, à rester à l'intérieur. Si vous devez sortir, pensez à porter un bon masque N95 bien ajusté.»

Getty Images via AFP

Les vents devraient continuer à pousser une épaisse fumée plus au sud dans le centre de l'Atlantique, et celle-ci pourrait étouffer le Delaware, le Maryland, le nord de la Virginie et Washington, DC, jeudi matin.

Tard mercredi soir, l'indice de qualité de l'air à New York a dépassé 320, ce qui signifie qu'il était «dangereux» ou niveau 6 sur 6, la pire désignation d'AirNow.gov, un site de données sur la qualité de l'air maintenu en partenariat par plusieurs agences gouvernementales. La qualité de l'air de la ville commence légèrement à s'améliorer, quoique toujours à un niveau «très malsain» à 5 sur 6.

Philadelphie et Harrisburg, en Pennsylvanie, étaient les zones métropolitaines les plus touchées tôt jeudi matin, avec une qualité de l'air à «dangereuse». Les autres grandes villes des États-Unis qui font face à des niveaux «malsains» pour les groupes sensibles» comprennent Baltimore, Newark, Pittsburgh, Detroit, Cleveland, Cincinnati, Indianapolis et Washington, DC.

Les personnes vulnérables à la mauvaise qualité de l'air, y compris les personnes âgées et les jeunes enfants, sont appelés à limiter le temps passé à l'extérieur si possible.

Getty Images via AFP

La qualité de l'air se déteriore

La fumée des incendies de forêt a causé la pire qualité de l'air enregistrée depuis des décennies, selon Mark Zondlo, chimiste atmosphérique spécialisé dans la surveillance de la qualité de l'air et professeur de génie civil et environnemental à l'Université de Princeton.

«Ce qui le rend vraiment unique - à part le fait que les incendies sont énormes en eux-mêmes - c'est que l'air reste très près du sol. Ainsi, au lieu d'être soulevé et de se disperser dans l'atmosphère ou d'être dans la couche à 10 000 pieds au-dessus de nous, il épouse essentiellement le sol et ne se disperse donc pas, a déclaré Zondlo à CNN.

«Le modèle météorologique est tel qu'il canalise ce panache de fumée, le gardant près du sol, et il arrive pour une cible juste pour nous.»

Getty Images via AFP

Le président américain Joe Biden et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont discuté mercredi des effets des incendies de forêt sur la qualité de l'air, selon un communiqué du bureau de Trudeau.

«Les deux dirigeants ont reconnu la nécessité de travailler ensemble pour faire face aux effets dévastateurs du changement climatique», indique le communiqué.

Biden a dirigé les ressources fédérales de lutte contre les incendies pour aider à arrêter les incendies, a indiqué la Maison-Blanche, ajoutant que plus de 600 pompiers et personnel de soutien ont déjà été déployés.

Bien que ces conditions persistent, les experts et les responsables ont exhorté les gens à rester à l'intérieur autant que possible et à porter des masques faciaux N95 ou KN95 à l'extérieur pour s'assurer qu'ils sont correctement protégés.

NY annule tous les événements urbains en plein air

Les incendies de forêt entraînent une mauvaise qualité de l'air plus fréquents et plus graves à mesure que la planète se réchauffe à cause des impacts du changement climatique induit par l'homme, ont déclaré des experts.

«Nous constatons généralement ces impacts avec les incendies de forêt dans l'ouest des États-Unis et dans les montagnes de l'ouest», a déclaré le Dr Peter DeCarlo, professeur agrégé au Département de santé et d'ingénierie environnementale de l'Université Johns Hopkins.

«La côte est est généralement un peu plus isolée de ce genre de choses. Nos forêts ont tendance à être plus humides et à ne pas brûler autant, mais en attendant le changement climatique, même si c'est une expérience unique que nous vivons en ce moment, cela pourrait devenir beaucoup moins unique et un peu plus commun à l'avenir.»Alors que l'air de New York reste compromis, l'État fournit un million de masques N95 à ceux qui en ont besoin, a annoncé le gouverneur mercredi soir.

AFP

Environ 400 000 de ces masques seront distribués dans les parcs de l'État de New York et les stations de transport en commun, entre autres, a déclaré la gouverneure Kathy Hochul. 600 000 masques supplémentaires seront disponibles dans les stocks de la sécurité intérieure pour que les gouvernements locaux puissent les récupérer, a-t-elle ajouté.

«Restez simplement à l'intérieur. L'extérieur est dangereux dans presque toutes les régions de notre État «, a déclaré le gouverneur, qualifiant la mauvaise qualité de l'air de» sans précédent «.

À cette fin, les événements en plein air organisés par la ville de New York ont ​​​​été annulés et les plages de la ville resteront également fermées, a déclaré mercredi le maire Eric Adams.

Bien que les conditions puissent s'améliorer du jour au lendemain jusqu'à jeudi matin, la qualité de l'air pendant l'après-midi et le soir chutera à nouveau, a indiqué Adams.

«Je veux être clair, même s'il peut y avoir un potentiel d'amélioration significative des conditions d'ici vendredi matin, la prévisibilité de la fumée est faible, il est difficile de prédire le mouvement de la fumée. ... Il s'agit d'une série d'événements imprévisibles «, a-t-il ajouté.

Alertes sur la qualité de l'air prolongées

Ailleurs, des responsables de Pennsylvanie et du Delaware ont émis un «code rouge» pour avertir les résidents de la qualité de l'air potentiellement nocive.

Un code rouge a été émis à Philadelphie mercredi, avertissant que les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes enceintes ou souffrant de problèmes cardiaques ou pulmonaires pourraient subir de graves effets sur la santé à cause de la fumée, selon James Garrow, porte-parole du Département de la santé publique de Philadelphie.

«Pour ceux qui ne sont pas considérés comme faisant partie d'un groupe sensible, nous demandons à ces personnes d'éviter les activités intenses à l'extérieur comme le jogging ou l'exercice», a déclaré Garrow à CNN.

Pour le Delaware, une alerte à la qualité de l'air et une journée d'action Code Red sont en vigueur jusqu'à jeudi. Les responsables de l'État ont conseillé aux résidents de limiter le temps passé à l'extérieur et de rester dans un espace à air filtré.

De plus, l'alerte sur la qualité de l'air du Rhode Island a été prolongée jusqu'à jeudi, citant une forte fumée et des particules malsaines sur l'indice de qualité de l'air.