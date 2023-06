Smog et feux de forêt | Qu’est-ce que les particules fines et pourquoi sont-elles dangereuses? Une médecin explique

La Dre Michelle Houde, résidante en médecine qui obtient beaucoup de succès sur TikTok avec ses vidéos de vulgarisation médicale, a expliqué ce que sont les particules fines causées par les feux de forêt.

«Les particules fines mesurent moins de 2.5 microns, elles sont donc 30 fois plus petites qu’un cheveu. Quand on respire de la pollution, de la poussière, peu importe, les morceaux les plus gros ils vont être d’abord interceptés dans le nez. On a des petits poils dans le nez qui vont capter par exemple un petit bout de pollen qu’on aurait respiré», explique la médecin.

Les particules plus petites qui ne sont pas bloquées dans le nez vont poursuivre leur chemin par la trachée jusque dans les bronches, poursuit Dre Houde.

«Ces deux bronches-là vont se diviser en petites bronchioles, et éventuellement arriver aux alvéoles. C’est au niveau des alvéoles que se produit l’échange gazeux entre l’oxygène qu’on respire et le sang. Il y a de petits capillaires, de petits vaisseaux. Le CO2 qui a été produit par le corps va sortir par là. Quand les particules sont aussi petites que les PM2.5, elles vont se rendre directement aux alvéoles. Ça, c’est très important, car ça va causer l’inflammation, une réaction inflammatoire de défense au niveau des alvéoles. Ça peut venir jouer sur la respiration. C’est pour ça que quand il y a de smog, des particules de pollution ou de feux de forêt, ça peut augmenter les symptômes des asthmatiques.»

Ainsi, toute personne qui souffre de maladie respiratoire va voir sa capacité respiratoire diminuée en raison de ces particules qui «bloquent» d’une certaine manière les alvéoles.

Toutefois, lorsque la qualité de l’air est mauvaise, même les personnes en bonne santé peuvent en souffrir, encore plus si on fait une activité physique.

Masques?

Elle avertit : porter un masque médical, de procédure, ne changera pas grand-chose.

«Les particules sont tellement minuscules et vont passer au travers du masque», précise-t-elle.

Toutefois, le masque N95 est efficace, ont montré de nombreuses études, ce que confirme Dre Michelle.

Dans une vidéo subséquente, elle explique effectivement que le masque N95 peut aider les personnes très malades qui sont très affectées par le smog et les particules fines.

«Mais, si on est en bonne santé, ce n’est pas nécessaire de porter un masque», conclut-elle.