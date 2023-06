Les collaborateurs de l’émission «La Joute» ont vivement réagi aux quelques médias américains de droite qui blâment le Canada pour les feux de forêt qui sévissent et leurs répercussions pour la population des États-Unis.

Mercredi soir, l’animateur vedette de Fox News, Jessie Watters, s’en est pris à Justin Trudeau, qu’il a surnommé «Black Face», en référence à son costume controversé de 2001. Il lui a reproché de ne pas s’excuser pour les impacts des incendies canadiens sur les Américains.

«Black Face noircit nos poumons et nous n’avons pas entendu un seul mot d’excuse. Il se contente de nous souffler la fumée directement au visage!», a clamé l’animateur de Fox News.

Ces propos ont fait bondir les jouteurs.

«C’est assez ordinaire. Sur le plan intellectuel, ce gars-là a probablement deux neurones: un à droite et un à gauche», a lancé Gaétan Barrette.

Ce dernier a rappelé que le la pollution des Grands Lacs n’est qu’un seul exemple des dégâts environnementaux causés par les États-Unis.

«Je suis sûr que l’animateur, au-delà de ces neurones, il ne croit pas ce qu’il dit. Il dit une connerie et il le fait dans un but purement populaire, pour plaire à un auditoire à court terme et faire de l’animation», a pour sa part déclaré Stéphane Bédard.

Pour Yasmine Abdelfadel, ce type de discours n’est qu’une autre manière pour certains Américains de se déresponsabiliser des changements climatiques.

«Je ne m’attends à rien de mieux de la part de ces populistes américains qui carburent au négationnisme des changements climatiques. Ma crainte, par contre, c’est que ce soit récupéré politiquement par les candidats», mentionne la jouteuse.

Celle-ci craint donc que des propos de ce type, s’ils sont repris par Donald Trump, puissent exacerber les tensions entre le Canada et les États-Unis.

Pour voir le segment complet, visionnez la vidéo ci-haut.