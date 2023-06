Un stationnement avec une superficie de «cinq terrains de football», prévu à l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges

Le futur stationnement de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges prévu en 2026, en Montérégie, ne fait pas l’unanimité auprès de la Ville, alors que celui-ci aurait une superficie de «cinq terrains de football».

Un projet d’envergure avec plus de 2,6 milliards de dollars investis, le stationnement devrait avoir plus de 2000 cases de stationnements. Une décision, qui ne fait pas plaisir à la Ville, alors que ceux-ci demandent au gouvernement de faire marche arrière et de construire un stationnement souterrain ou à étage.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Pour le maire de Vaudreuil-Dorion, c’est une décision qui n’a pas de sens et cela pourrait créer des îlots de chaleur incroyables. Il dénonce le fait que le gouvernement ne considère pas leurs demandes. «C’est 3% du budget total. Nous autres on nous oblige à faire des choses, le gouvernement se fout de combien ça coûte, on est obligé, on se fait des directives. Mais pourquoi eux autres, ils ne font pas pareil?», insiste Guy Pilon, qui est prêt à faire appel à des groupes environnementaux pour faire pression sur le gouvernement.

La députée indépendante de Vaudreuil n’est pas non plus en accord avec ce projet, alors que ceci pourrait avoir des conséquences sur l’environnement. Une motion à l’Assemblée nationale a été déposée, mais a vite été refusée.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«Cela va créer des îlots de chaleur incroyables. On demande aux municipalités de faire du développement durable et de lutter contre les changements climatiques, mais nous pour économiser on va faire un stationnement de surface. Le gouvernement, c’est la lutte aux changements climatiques ou l’économie», commente la députée, Marie-Claude Nichols.

Face à ses réactions, le cabinet du ministre Christian Dubé ne souhaite pas mettre fin à ce projet.

«Le bureau de projet a bien pris en considération tous les scénarios quant au stationnement et nous allons de l’avant avec la décision actuelle. Nous mettrons en place plusieurs mesures d’atténuation. Il y aura notamment une canopée sur plus de 40% de la superficie du stationnement et il y aura également la plantation de végétaux», mentionne le cabinet.