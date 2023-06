Une dernière édition du Grand défi Pierre Lavoie dans la formule actuelle

La dernière édition dans la formule actuelle du Grand défi Pierre Lavoie marque la fin d’une époque jeudi, une annonce que M. Lavoie a annoncée lui-même devant les participants.

La 15e édition du marathon de mille kilomètres à vélo se déroule à La Baie, avec plus de mille cyclistes qui y participent.

La formule actuelle qui comptait plus de 250 véhicules récréatifs pour accompagner les 1000 cyclistes sera maintenant du passé.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Après plusieurs mois de réflexion, Pierre Lavoie a décidé d’abandonner cette formule, lui qui se préoccupe de l’environnement et le «bien de notre planète».

«Rien ne s’arrête. Nous travaillons présentement sur ce que sera la suite du mille kilomètres. Nous allons poursuivre avec des actions durables pour la santé des Québécois et pour l’environnement. Pour nos enfants et nos petits-enfants, on veut montrer l’exemple», a commenté Pierre Lavoie, avec émotion, en conférence.

Déception avec compréhension

Plusieurs personnes qui participent à l’évènement depuis plus d’une quinzaine d’années ne s’attendaient pas à ce genre d’annonce, cet après-midi.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«D’un côté, je suis choyée d’avoir pu vivre ça. De l’apprendre maintenant, on va le savourer encore plus, mais c’est sur que ça laisse une petite déception», exprime une participante, Justine Saint-Martin.

C’est une décision énorme qui chamboule les participants, mais qui prouve aussi qu’il faut aller de l’avant pour faire attention à notre planète. «Pour tout ce dont ça l’a changé pour le Québec de demain pour nos saines habitudes de vie... Mais là, le message est encore plus clair. On doit continuer», ajoute un participant, Andy Mailly-Pressoir.

Même si la formule future n’est pas encore définie, M. Pierre Lavoie souhaite tout de même garder le caractère rassembleur.

Les cyclistes dépasseront la ligne d’arrivée à Varennes, dimanche.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

