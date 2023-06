Vitesse au volant: surveillance policière accrue sur les routes

Rouler 70 km/h près d’une école primaire, c’est un exemple d'habitude chez les automobilistes que les policiers dénoncent. Dès vendredi, plusieurs policiers seront visibles sur les routes de la province pour sensibiliser la population à la vitesse au volant.

Dans l’arrondissement Rosemont, près d’une zone scolaire, plusieurs automobilistes roulent à des vitesses démesurées. Alors que la vitesse permise est de 30 km/h, plusieurs roulent jusqu’à 70 km/h, une habitude qui préoccupe les parents.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«Il y a souvent des gens qui accélèrent à la lumière, lorsqu’elle devient orange. Les gens passent extrêmement vites», commente une piétonne.

Le boulevard est connu pour circuler rapidement, mais l’autorisation de tourner à la lumière vers l’école peut être particulièrement dangereuse pour les enfants.

«Les enfants arrivent en compétition avec les automobilistes. Ils sont petits, ils ne sont pas nécessairement vus», commente un passant.

Une surveillance policière accrue sur les routes, dès vendredi

Du 9 au 15 juin, les différents corps de police seront présents sur les routes, dans le cadre de l’opération nationale «Concertée vitesse».

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«De 2019 à 2021, en moyenne on a 380 accidents avec blessés graves et 110 accidents mortels. Si tout le monde contribue à ralentir leur vitesse, de 5km par exemple, on peut réduire nos facteurs de risques de 15 % d’être impliqué dans un accident», précise le porte-parole du service de police de Laval, Maxime Bray.