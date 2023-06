L’arrivée de l’été veut aussi dire le début de la saison des moustiques. Les pharmacies, quincailleries et autres magasins à grandes surfaces vendent une multitude de produits pour repousser les maringouins, mais comment s’y retrouver?

En entrevue à l’émission «À vos affaires», la journaliste du magazine Protégez-Vous, Amélie Cléroux, est venue fournir quelques conseils pour éviter de trop se faire piquer cet été.

Voici donc X conseils pour bien se protéger contre les moustiques :

Comment choisir son antimoustique?

«On va regarder pour avoir un numéro d’homologation de la Loi antiparasitaire. Donc, ça veut dire qu’il est certifié par Santé Canada», mentionne Amélie Cléroux.

Les produits contenant du DEET sont-il efficaces et sécuritaires?

«Ça fait partie des produits les plus efficaces. Pour les enfants, la seule différence, c’est qu’on va chercher une concentration maximale de 10%. C’est sûr qu’on n’en met pas sur les bébés en bas de six mois»

Est-il préférable d’acheter une lotion ou un aérosol?

Une étude du Consumer Reports révèle que l’antimoustique est généralement aussi efficace en lotion qu’en aérosol. C’est plutôt son taux de DEET qui influence son efficacité.

«Pour les adultes, c’est sûr qu’on va aller chercher une concentration assez forte, donc 25 à 30% pour une plus grande efficacité», mentionne Mme Cléroux.

Quels vêtements porter?

«Ce qu’on recommande, c’est de porter des vêtements amples, pâles, tissés assez serrés. Ça va nous permettre d’éviter de nous faire piquer le plus possible», explique la journaliste.

Cette dernière ajoute que s’il y a présence de tique, il est conseillé de rentrer ses pantalons dans les bas.

Pourquoi certaines personnes attirent plus les maringouins que d’autres?

Amélie Cléroux mentionne plusieurs facteurs connus qui expliquent cette situation, tels que la production de CO2, la chaleur corporelle et l’odeur.

«Il y a encore plusieurs facteurs qui restent un peu indéterminés, qui restent à savoir. On ne sait pas exactement pourquoi certains plaisent plus», ajoute-t-elle toutefois.

Comment concilier l’antimoustique et la crème solaire?

Les deux produits sont compatibles, mais leur utilisation diffère, affirme Mme Cléroux.

«On va vraiment appliquer plus souvent la crème solaire que l’antimoustique. On va mettre son antimoustique, ensuite on va attendre une quinzaine de minutes. Ensuite, on va mettre de la crème solaire qu’on va réappliquer plus souvent», indique la journaliste.

Celle-ci ajoute qu’il faut éviter de s’asperger régulièrement, surtout si on est un enfant ou une femme enceinte. De manière générale, Amélie Marcoux recommande de lire le mode d’emploi du produit.

Les outils de diffusion sont-ils efficaces?

De façon générale, ils sont efficaces, estime la journaliste du Protégez-vous.

«Ce qui est important de rechercher, c’est un produit qui va émettre un ingrédient actif», soutient-elle.

Des chasse-moustiques tls que le Thermacell sont cependant moins efficaces lorsqu’il y a de forts vents, mentionne Amélie Marcoux.

«Dès qu’il y a un vent assez fort, ça va diluer la concentration du produit ou décaler la zone de protection», explique-t-elle.

Utiliser un ventilateur repousse-t-il les moustiques?

Ce truc méconnu est très efficace, clame Mme Marcoux.

«L’idée, c’est de pouvoir combattre les moustiques qui, eux, doivent travailler fort dans le vent pour venir nous piquer», indique-t-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.