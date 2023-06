À 12 ans, elle décroche un diplôme de l'Université d'Ottawa

Une adolescente de 12 ans s’apprête à devenir la plus jeune diplômée de l’Université d’Ottawa.

C’est ce qu’a annoncé l’université vendredi, précisant que la jeune Anthaea-Grace Patricia Dennis était sur le point de compléter son baccalauréat spécialisé en sciences biomédicales.

«J’ai mérité cette réussite. Je n’ai pas laissé mon âge m’empêcher d’aller où je voulais aller et de prendre la place qui me revient», a dit la principale intéressée dans un communiqué publié sur le site de l’Université d’Ottawa.

L’adolescente a appris à lire dès l’âge de deux ans et rapidement sauté les années scolaires. À l’extérieur de l’école, elle trouvait tout de même le temps de faire du patin, du théâtre, de la danse et de la natation.

Dès ses huit, ans, elle a pu poursuivre son cheminement à l’Université d’Ottawa. La principale intéressée assure avoir travaillé très fort. À ses yeux, sa situation n’a rien d’exceptionnel.

«Tout le monde va à l’école, a dit Anthaea-Grace. On entre dans un bâtiment, on apprend la matière et on rentre chez soi. C’est comme ça que je voyais l’école. Elle est différente pour tout le monde, mais je ne me suis jamais vraiment trouvée différente seulement parce que j’avais huit ans.»

«Ça m’incite à travailler plus fort»

À sa dernière année à Ottawa, Anthaea-Grace a étudié la connectivité fonctionnelle du cervelet, la partie du système nerveux qui coordonne les mouvements volontaires.

La jeune étudiante songe maintenant à la maîtrise et un doctorat. Selon elle, son jeune âge est un atout.

«Je pense que je n’ai rien manqué, a-t-elle indiqué. Si j’étais plus vieille, je pourrais avoir plus d’interactions sociales, mais je ne crois pas vraiment en cette philosophie [...] Je pense qu’à cause de mon âge, j’ai parfois l’impression de devoir faire mes preuves pour convaincre les gens que j’ai ce qu’il faut, et ça m’incite à travailler plus fort.»