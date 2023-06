Amende: une ado «plus vieille que son âge» traitée de menteuse dans un train

Une adolescente de 14 ans serait rentrée chez elle en pleurant après que deux contrôleurs de train l’aient accusée de mentir sur son âge, lui remettant même une amende malgré son uniforme scolaire et sa carte étudiante en bonne et due forme.

«Elle était secouée et en larmes quand elle est rentrée à la maison, a déploré Naomi Sanger, la mère de l’adolescente, en entrevue avec ‘’The Independent’’ jeudi. Leila a l'air plus âgée que son âge, comme c’est le cas de beaucoup de filles de nos jours.»

Le 25 mai dernier, l’adolescente de Snodland au Royaume-Uni effectuait un changement de train pour retourner chez elle, comme elle en avait l’habitude, quand elle aurait été retenue par deux contrôleurs de train, l’accusant d’être une adulte.

Et malgré son uniforme scolaire, sa carte étudiante et sa carte de train confirmant son âge, les deux hommes lui auraient alors remis une amende de 104,40 £, l’équivalent de près de 175 $, en plus de la forcer à appeler sa mère.

Sans réponse, ils auraient saisi son cellulaire pour regarder ses messages, a poursuivi la mère de 43 ans.

«Il la “gaslightait”, déclarant qu’elle avait précédemment dit avoir 15 ans, ce qu’elle n’a pas fait, a martelé la maman. Il y a une façon de demander l’âge, et même de remettre une amende s’ils ne la croyaient pas, qui n’implique pas ce niveau d’intimidation.»

Depuis, l’adolescente ébranlée n’aurait pas voulu remettre les pieds dans un train, craignant de voir le scénario se répéter, a continué «The Independent».

Si l’amende aurait finalement été annulée, la directrice générale de la mise en vigueur de la compagnie aurait laissé entendre, de son côté, qu’il est nécessaire d’avoir une pièce d’identité valide en tout temps pour prouver son âge, selon le média anglais.