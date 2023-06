Changements climatiques: «l’effort des municipalités, il est là et on demande de l’aide»

Malgré la réticence du gouvernement à répondre favorablement à la demande d’aide financière de 2 milliards de dollars par année pendant cinq ans des municipalités pour s’adapter aux changements climatiques, le maire de Laval, Stéphane Boyer, persiste et signe: les municipalités auront besoin d’aide pour y arriver.

C’est ce qu’il a avancé en entrevue à TVA Nouvelles, se disant déçu de la dernière intervention du premier ministre à ce sujet.

Lors de sa conférence de presse de vendredi, M. Legault a invité les municipalités à revoir leur budget afin d’allouer plus d’argent à des mesures pour s’adapter.

«Il ne faut pas oublier que les municipalités payent leurs employés 35% de plus que nos mêmes employés ici au gouvernement du Québec, affirme François Legault. Donc il doit y avoir un certain contrôle des dépenses aussi qui soit fait dans les municipalités et qu’il y ait une plus grande partie du budget qui aille à l’adaptation aux changements climatiques.»

M. Boyer croit plutôt que les municipalités en font déjà assez.

«C’est une ligne que le premier ministre sort souvent aux maires et mairesses et qui est très frustrante pour le monde municipal, dit-il. Les Villes, c’est un dixième des revenus pour gérer plus que la moitié des infrastructures du Québec. Donc je pense qu’on va très loin avec le peu de ressources financières qu’on a.»

Il indique qu’à Laval, 100 millions de dollars, soit 10% du budget annuel de 1 G$, ont été investis pour la mise en place de réservoirs souterrains pour aider l’usine de filtration à traiter les eaux usées lors d’importantes accumulations de pluies.

«Donc l’effort de la part des municipalités, il est là. Maintenant, on demande de l’aide au gouvernement du Québec, ajoute-t-il. Je trouve ça un petit peu dommage que la réponse ce soit de dire coupez les salaires et prenez votre trou.»

François Legault affirmait le 8 juin que son gouvernent investit déjà 1,5 G$ pour aider les municipalités, mais qu’il allait «continuer d’investir».

