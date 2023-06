EN IMAGES | Insalubrité extrême d’un logement: deux Gatinois forcés de vivre dans une tente

Moisissures, infestation d’insectes, infiltration d’eau et insalubrité extrême. Des locataires de Gatineau disent vivre l’enfer dans leur appartement, au point où ils dorment maintenant dans une tente à l’extérieur de leur logement.

Gaétan et Carole vivent au 1203 rue Saint-Louis depuis un an et demi. L’état du logement est difficile à décrire, alors que des mouches sortent de leur lavabo.

Comble de malheur, l’eau s’infiltre dans le logement lorsqu’il pleut et des matériaux s’effritent.

Les locataires dorment maintenant dans une tente par peur que leur état de santé, déjà fragile, se détériore.

À bout de souffle, les deux locataires se sont confiés à TVA Nouvelles.

«Le cri du cœur que je lance, c’est qu’il faut que je sorte d’ici. Si je ne sors pas d’ici, il va arriver quelque chose, c’est sûr, il va arriver du mal, pis je veux pas qu’il arrive du mal. On est à boutte tous les deux», se désole Gaetan Bondu.

Depuis le lit de sa tante, Carole Ménard peine à exprimer sa souffrance depuis qu’elle a emménagé dans le logement situé sur la rue Saint-Louis.

«J’tannée! J’pu capable! Ça se ‘dépire’ de semaine en semaine en semaine. J’ai pu de souffle pantoute [...] ils se caliss*** ben raide de nous autres. Ils savaient que le logement était de même», a exprimé en larmes Mme Ménard, qui est atteinte d’un cancer.

«On envisage le camping parce qu’on ne peut pas rester plus longtemps. Moi, je peux pas attendre que Carole elle meure dans ça», ajoute Gaetan Bondu.

Un inspecteur de la Ville s’est rendu sur les lieux, mais le coordonnateur de Logemen’occupe est dépassé par la situation. Les locataires n’ont pas accès au rapport d’inspection de la Ville malgré leur plainte.

«On laisse des personnes vivre après une visite d’un inspecteur dans ces logements-là, c’est complètement inadmissible», évoque François Roy, coordonnateur de Logemen’Occupe.

L’organisme va mandater un inspecteur privé et accompagnera les locataires pour tenter de les relocaliser. Entre-temps, Gatineau mentionne avoir fait les démarches nécessaires.

«On a une très très bonne collaboration et le propriétaire s’est engagé à court terme à faire des correctifs, faire des travaux de correction rapidement», confirme Daniel Champagne, président du comité exécutif de la Ville de Gatineau et conseiller municipal du district du Versant.

Selon un avocat, la Ville pourrait suivre les pas de Montréal, qui exerce le pouvoir d’effectuer les travaux elle-même.

«Elle pourrait faire faire les travaux et les facturer [...] au propriétaire par la suite, ce qui serait à mon avis la meilleure solution, alors qu’on a à Gatineau un parc locatif qui vieillit, qui est en mauvais état», a soulevé Me Mario G. Morin, avocat en droit du logement.

Selon nos informations, le propriétaire et les locataires ont reçu des contraventions. Contacté plusieurs fois par téléphone, le propriétaire n’a pas souhaité commenter la situation.

*Voyez le reportage dans la vidéo ci-dessus, avec les informations d'Amanda Moisan*