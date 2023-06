Gaspillage: voilà pourquoi vous ne devriez pas laisser le lait dans la porte du frigo

Même si la porte semble être un endroit de choix pour conserver le lait dans le réfrigérateur, des experts ont révélé qu’il faudrait plutôt le conserver à l’arrière pour le garder frais plus longtemps, et éviter le gaspillage, tandis que des millions de litres sont jetés chaque année.

«Vous devez le placer dans la partie principale du frigo à l’arrière et non à l’avant, dans la porte, qui est l’endroit le plus chaud du réfrigérateur», a conseillé le producteur laitier Ceri Cryer, en entrevue avec «The Telegraph».

Chaque année, plus de 275 millions de litres de lait seraient gaspillés au Royaume-Uni seulement, selon les données Sustainable Food Trust, rapportées par le média britannique jeudi.

Bien que la température puisse varier d’un réfrigérateur à l’autre – les réfrigérateurs plus modernes offrant parfois des compartiments avec des températures plus consistantes –, il est généralement conseillé de placer les aliments périssables au centre de la boîte.

«Ce n’est pas un mythe – dans de nombreux réfrigérateurs conventionnels, la température peut varier. Ça veut dire que certains aliments ont un plus grand risque de périmer prématurément s’ils sont stockés à la mauvaise place», a indiqué de son côté Sam O’Connor, responsable de la gestion des produits d'électroménager chez Samsung UK.

Selon lui, cette information prend tout son sens en contexte d’inflation, où le coût des aliments atteint des plafonds.

En ce qui a trait au lait, il est également conseillé de remettre le couvercle le plus rapidement possible, ainsi que d’éviter de boire directement à la bouteille, pour le conserver plus longtemps. Mais dans tous les cas, si le lait vient à tourner, il peut également être utilisé dans des recettes de crêpes, a fait valoir le producteur laitier.