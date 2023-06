Kayakiste disparu au Bas-Saint-Laurent: le corps de Paul-Alexander Banko retrouvé

La dépouille du kayakiste qui a disparu dans les eaux du fleuve Saint-Laurent il y a maintenant deux semaines a été retrouvée près de Matane, jeudi.

Des passants qui se promenaient sur la berge entre Baie-des-Sables et Saint-Ulric ont fait la macabre découverte en après-midi.

«Des Enquêteurs et [un] technicien en identité judiciaire se sont rendus sur place afin d’éclaircir les causes et les circonstances du décès», explique Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Des expertises ont été menées pour confirmer l’identité de l’homme retrouvé. Il s’agit bel et bien de Paul-Alexander Banko, l’homme de 41 ans originaire de Longueuil porté disparu depuis deux semaines.

Rappelons que le véhicule du défunt a été retrouvé près de Notre-Dame-du-Portage le 21 mai dernier. Cinq jours plus tard, les autorités avaient pu mettre la main sur son kayak, à la hauteur de Pointe-au-Père.

