En marge de la fin de la session parlementaire à Québec, les collaborateurs de l’émission «La Joute» Luc Lavoie, Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc ont dévoilé leurs évaluations respectives du gouvernement et des partis d’opposition.

Voici le bulletin de fin de session des élus de l’Assemblée nationale :

NOTE GLOBALE DU GOUVERNEMENT LEGAULT

Luc Lavoie : C-

Le jouteur mentionne notamment les ratés à la SAAQ pour expliquer sa note.

«Ce n’est même pas terminé. Ils nous ont annoncé que les files d’attente vont se prolonger jusqu’à la mi-août. Ce n’est pas ben ben ben fort!», clame Luc Lavoie.

Elsie Lefebvre : B

Bien qu’en accord avec les arguments de son collègue, Elsie Lefebvre souhaitait accorder une note bienveillante au gouvernement, estimant que la CAQ a tout de même réussi quelques bons coups.

«Il y a des bases intéressantes qui sont mises pour la réforme en éducation, en santé. Le recul sur le troisième lien, ça a été mal fait, mais quand même, je pense que ça va dans le bon sens», soutient la jouteuse.

Marc-André Leclerc : C-

MEILLEUR MINISTRE

Luc Lavoie : Eric Girard

Elsie Lefebvre : Christian Dubé

Marc-André Leclerc : Christian Dubé

«Il a un gros dossier, il ne se met pas les pieds dans les plats. Il a plein de collègues qui l’ont fait, mais pas lui. Il est solide, il est là, il a une vision et les gens adhèrent à ça», affirme Marc-André Leclerc.

BOURDE DE LA SESSION

Luc Lavoie : Événement antiavortement annulé

«Il y a un consensus très fort qui est proavortement au Québec et je le partage. La question n’est pas là. La question, c’est que tu as le droit d’être contre et tu as le droit de l’exprimer dans le respect des lois», soutient le jouteur.

Elsie Lefebvre n’est toutefois pas en accord avec ce point de vue

«Le droit à l’avortement, en ce moment, c’est dans un no man’s land, parce que ce n’est pas régi par rien. De ne pas avoir droit à l’avortement, c’est faire violence aux femmes», clame la jouteuse.

Elsie Lefebvre : Abandon du 3e lien

Marc-André Leclerc : Hausse du salaire des élus

MEILLEURE OPPOSITION

À l’unanimité : Le Parti québécois

«M. St-Pierre Plamondon paraît bien et performe bien [...] Ce que j’aimerais voir dans les prochains mois, [...], c’est qu’il assume. [...] C’est vous le chef. Travaillez en équipe, gardez ça, mais assumez», mentionne Marc-André Leclerc.

