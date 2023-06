Le tourisme de concert: une pratique astucieuse pour économiser sur les billets de spectacles

Des amateurs de musique s'aventurent de plus en plus à l'étranger pour assister à des spectacles.

Shelby Messing, une admiratrice de Beyoncé dit avoir économisé au moins 1000 $ US – l'équivalant d'environ 1335 $ CAN – en se rendant en Espagne pour voir son idole se produire à Barcelone, dans le cadre de sa tournée mondiale Renaissance.

Elle estime avoir dépensé jusqu’à 3000 $US (environ 4005 $ CAN) pour son voyage de deux semaines, incluant le coût d'un vol aller-retour (Atlanta-Barcelone), l'hébergement, un billet de concert admission générale à 227 $US (environ 303 $ CAN) et une excursion bonus, a rapporté CBS MoneyWatch.

Elle aurait déclaré au site américain avoir économisé des centaines de dollars sur ce concert en raison des frais de billet relativement bas en Espagne, où la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) a réprimé les frais de billet disproportionnellement élevés pour ce type d’événements.

L’admiratrice de Beyoncé n’aurait ainsi payé qu’une vingtaine de dollars sur le prix de son billet, alors qu’aux États-Unis, ce type de frais lui auraient coûté près de 50 % de la valeur nominale de son billet, a-t-elle indiqué à CBS MoneyWatch.

Triada Cross, une autre admiratrice de Beyoncé, aurait quant à elle utilisé les points de sa carte de crédit pour faire la liaison Dallas-Allemagne afin de voir la vedette américaine. Elle aurait payé un total de 2850 $US (environ 3804 $ CAN) pour assister à une représentation à Hambourg et à une autre à Francfort. En incluant le coût des vols, d'un séjour de cinq nuits à l'hôtel et d'un trajet en train entre les deux villes, elle estime avoir payé 3525 $US (environ 4705 $ CAN) pour l'ensemble de son voyage.

En comparaison, aux États-Unis, les billets VIP pour assister au Renaissance World Tour peuvent aller jusqu'à 5007 $US (environ 6684 $ CAN) sur Ticketmaster.

La plateforme contrôlerait les ventes de billets pour environ le trois quarts des salles de concert principales aux États-Unis, selon les estimations citées par les législateurs à une audience du Sénat sur les pratiques de l'entreprise, en janvier. Cette dernière ajusterait les prix des billets en fonction de la demande populaire, selon le chercheur Ron Knox, qui œuvre à l'Institute for Local Self-Reliance, une organisation de défense axée sur le pouvoir des entreprises.