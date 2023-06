Le tribunal empêche la démolition d’une église à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières ne pourra pas faire démolir l'église Sainte-Madeleine comme elle le souhaitait, en raison d’une décision de la Cour supérieure.

Achetée en 2013 par Gabriel Saad, l'église est à l'abandon depuis des années. Les portes sont placardées, les vitres brisées et les murs s'émiettent. La Ville de Trois-Rivières demandait la permission de démolir l'église et de refiler ensuite la facture au propriétaire.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

La Cour supérieure a tranché et refuse cette demande. Selon la juge Claudia P. Prémont, ce n'est pas la solution appropriée dans la situation actuelle. Dans son jugement, elle mentionne que la ville a pris trop de temps pour agir, soit trois ans. «Comment peut-on parler de dangerosité et d'urgence d'agir lorsque les délais pour présenter la demande sont de cet ordre? Poser la question c'est y répondre.»

En revanche, le Tribunal ordonne plusieurs conditions au propriétaire, notamment d'assurer la présence d'une personne 24h sur 24, 7 jours par semaine, pour assurer une surveillance des lieux du 15 avril au 15 décembre. Du 15 décembre au 15 avril, seule une ronde régulière par période de 24 heures est exigée.

Le porte-parole Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morrisette, a rappelé que cette responsabilité de surveillance incombe au propriétaire: «Malheureusement il n'y a pas quelqu'un qui est là 24h par jour pour s'assurer que la personne est là. On fait des tournées, mais on fonctionne aussi par plaintes et par requêtes.

Donc, si les gens voient quelque chose, on les invite à communiquer avec le 311.»

Un danger?

La juge considère que la Ville de Trois-Rivières n'a pas démontré que l'état de l'immeuble pouvait mettre en danger des personnes. Cependant, des citoyens du secteur ont une tout autre vision.

«Je ne suis pas convaincu de la sécurité, a dit Pierre Chamberland. Même s'il y a quelqu'un qui surveille pour ne pas que quelqu'un entre, les pierres tombent.»

La Ville de Trois-Rivières ne souhaite pas, à court terme, entreprendre d'autres démarches judiciaires.