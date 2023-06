Pink chante avec sa fille lors de la première soirée de sa tournée européenne

Pink a chanté avec sa fille Willow lors de la première soirée de sa tournée European Summer Carnival 2023.

La fillette de 12 ans, qui portait une robe rose à rayures, a rejoint sa mère pour interpréter Cover Me In Sunshine, une chanson que le duo mère-fille a sortie en 2021. Le mari de Pink, le pilote de tout-terrain Carey Hart, a partagé un extrait de la performance sur Instagram, en écrivant : « tellement fier de Willz qui monte sur scène avec maman @Pink !!!! »

Il a poursuivi : « Ce doit être surréaliste pour la maman d'être avec sa petite fille sur scène. On dirait que le premier concert de la tournée a tout déchiré !!!!! J'ai hâte d'y retourner à la fin du mois et de voir par moi-même. »

Pink et Willow ne sont pas le seul couple mère-fille célèbre à se produire ensemble cette année. Beyonce a été rejointe par sa fille Blue Ivy Carter, 11 ans, pour plusieurs concerts de sa tournée Renaissance World Tour.

La chanteuse de What About Us se produira à Sunderland et à Birmingham avant de se rendre aux Pays-Bas, en Belgique et en France, puis de revenir au Royaume-Uni pour chanter à Londres.

La première partie de la tournée de Pink est assurée par le groupe de rock irlandais The Script.