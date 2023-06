Policier heurté délibérément par une voiture: trois Montréalais au banc des accusés

Trois jeunes montréalais ont été accusés vendredi à Gatineau pour leur implication dans un dossier de vol de voiture lors duquel un policier a délibérément été heurté par l’un des suspects.

Abderrahmane Kouhail, 18 ans, Yara Messelmani, 18 ans, de même qu’un adolescent de 15 ans qu’on ne peut identifier parce qu’il est mineur font face à un total de 19 chefs d’accusation.

Les accusations les plus lourdes ont été portées contre Kouhail, agression armée contre un agent de la paix, infliction de lésions corporelles à un agent de la paix, voies de fait graves sur un agent de la paix, conduite dangereuse causant des lésions, fuite, vol de véhicule, possession d’un passe-partout automobile et omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles.

Sa présumée complice, Yara Messelmani, a quant à elle été accusée de fuite, de conduite dangereuse, de vol de véhicule et de possession d’un passe-partout automobile.

Enfin, six chefs d’accusation ont été portés contre l’adolescent de 15 ans, dont vol de véhicule, conduite dangereuse, fuite et méfait de plus de 5000 $.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le trio se serait rendu en voiture dans un secteur résidentiel de Gatineau pour y voler un véhicule.

C’est un citoyen du secteur qui a alerté les policiers après avoir remarqué des activités suspectes près de chez lui.

«Des patrouilleurs qui se trouvaient à proximité se sont déplacés sur les lieux et ont localisé le véhicule suspect qui était suivi par un véhicule Toyota RAV4, un modèle souvent ciblé par les réseaux organisés de vols de véhicules», a indiqué la police de Gatineau.

Le conducteur du véhicule volé, un adolescent de 15 ans, a percuté une boîte postale et une voiture stationnée en tentant de fuir les policiers.

Lorsque ces derniers sont sortis de leur auto-patrouille pour procéder à son arrestation, la voiture des complices est arrivée à vive allure et le conducteur aurait délibérément foncé sur l’un des agents de la paix, lui infligeant des blessures.

Les deux occupants de cette voiture ont pu être arrêtés peu de temps après, à la suite d’une poursuite policière sur l’autoroute 50.