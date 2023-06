Rapport annuel du SPVM: la criminalité a explosé à Montréal en 2022

La criminalité explose à Montréal. Plus de meurtres, d’agressions sexuelles, d’infractions reliées aux armes à feu, de vol de voitures, de fraudes; le bilan annuel de la police de Montréal qui sera publié dans une semaine dresse un bien sombre portrait.

Le rapport d’activités du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, montre que plus de 100 000 infractions criminelles ont été commises en 2022, soit une hausse de 14% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

«Les répercussions vécues durant la pandémie, l’isolement et l’effritement du tissu social sont des facteurs qui peuvent être considérés» pour expliquer cette hausse, écrit le SPVM dans le document.

Par rapport à ce qui était observé depuis 2017, les crimes contre la personne sont en augmentation de 21%. Les meurtres sont en hausse de 43%, les voies de fait augmentent de 28%, les agressions sexuelles rapportées ont également bondi de 12%.

La crise des armes à feu n’est pas qu’une impression et elle est bien confirmée par les chiffres: il y a eu l’an dernier pas moins de 563 crimes contre la personne avec une arme à feu dans la métropole, soit une hausse de plus de 29%.

Même les décharges d’arme à feu sans victime ont augmenté de 87%.

«La criminalité reliée aux armes à feu est inquiétante. Je me serais attendu que les nouvelles escouades dédiées aux armes permettent plus de saisies et cela ne transparaît pas dans le bilan», observe André Durocher, ancien inspecteur et chef des relations médias au SPVM.

Déjà à bout de souffle en sortie de pandémie, les policiers du plus important corps de police municipal de la province ont aussi eu à répondre à 436 000 appels, une augmentation de 20 000 appels depuis cinq ans.

Et le problème du manque de policiers se poursuit: les 207 embauches de 2022 n’ont même pas permis de combler les 242 départs.

Quelques faits saillants du rapport

Gare à votre auto

La police ne s’en cache pas: «Le nombre de vols de véhicules à moteur connaît une hausse importante [...] depuis deux ans», peut-on lire dans le rapport: 9583 voitures ont ainsi été rapportées volées l’an dernier, une augmentation de plus de 92% par rapport à la tendance depuis 2017.

Pour expliquer cela, le SPVM cite notamment «l’offre de véhicules neufs et de pièces [qui] s’est vue considérablement réduite» à cause de la pandémie, ainsi que «l’attrait pour l’exportation de véhicules volés et la revente à l’étranger».

Triste bilan pour la violence conjugale

«L’année dernière a été marquée par le meurtre de nombreuses femmes au Québec, dont plusieurs dans un contexte de violence conjugale», déplore le SPVM. Ainsi, 8 femmes ont été assassinées à Montréal, «dont trois dans un contexte de violence conjugale ou intrafamiliale».

Les fraudeurs en profitent

Il n’y a jamais eu autant de fraudes rapportées dans l’histoire récente du SPVM: 9 420 fraudes ont été signalées l’an dernier.

«La hausse des fraudes est principalement attribuable à un plus grand nombre de fraudes à l’identité et par carte de service (par exemple, carte bancaire)», observe la police.

Traduire les fraudeurs en justice est ardu; seulement 508 personnes ont été mises en accusation dans des dossiers de fraude l’an dernier.