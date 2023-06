Roland-Garros: direction finale en double pour Leylah Fernandez

Depuis sa défaite en simple, Leylah Fernandez a séché ses larmes et a retrouvé le sourire aux côtés de l’Américaine Taylor Townsend. Le duo a de quoi célébrer puisqu’il disputera la finale du double féminin à Roland-Garros.

À la surprise générale, Fernandez et Townsend ont défait vendredi en demi-finale les deuxièmes favorites de la compétition, Coco Gauff et Jessica Pegula, des États-Unis. Mais c’était sans compter sur les redoutables qualités de Townsend en double.

La paire canado-américaine s’est même payé le luxe de blanchir ses adversaires 6-0 à la première manche, malgré six doubles fautes.

Gauff et Pegula se sont inscrites finalement au pointage au second set, mais Fernandez et Townsend ont tenu le coup, filant vers une victoire de 6-0 et 6-4.

Petite vengeance

Fernandez et Townsend ont ainsi pris leur revanche, car les Américaines les avaient battu en finale à Miami, en avril. Elles avaient ensuite atteint les quarts de finale sur la terre battue de Charleston et les demi-finales à Madrid.

Cette saison, Townsend a déjà gagné deux titres en double, chaque fois à Adélaïde, en Australie, avec la Brésilienne Luisa Stefani et sa compatriote Asia Muhammad.

En finale, la Québécoise de 20 ans et sa partenaire affronteront la Chinoise Xinyu Wang et la Taiwanaise Su-Wei Hsieh, qui l'ont emporté devant l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et l’Australienne Ellen Perez, sixièmes têtes de série.

Tant Fernandez et que Townsend voudront mettre la main sur un premier titre en Grand Chelem, après la tentative de l’Ontarienne Bianca Andreescu jeudi en double mixte.

La native de Chicago, âgée de 27 ans, avait passé proche l’an dernier aux Internationaux des États-Unis, mais elle s’était inclinée aux côtés de Caty McNally.