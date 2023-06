Super Aqua Club: des tarifs qui varient selon la météo et la demande

Beau temps, mauvais temps... Le Super Aqua Club revient en force cet été avec une tarification dynamique qui varie selon la météo et la demande, un système qui peut vous faire économiser.

Le but de ce concept est de diminuer les tarifs, en fonction de la météo, pour inciter la population à opter pour cette activité malgré le mauvais temps.

«On le sait que les gens ont tendance à choisir la meilleure journée de l’été, donc quand il annonce 38 degrés, ensoleillé. Mais les autres journées où il annonce un peu de pluie, les gens sont frileux de venir», commente la présidente du Super Aqua Club, Nadine Saint-Amant.

Même principe pour les journées moins achalandées dans la semaine, où les prix seront à la baisse, selon la demande.

«Si on est capable de faire un petit incitatif pour les familles, cela va peut-être les influencer à choisir un lundi versus un samedi», ajoute-t-elle.

Réservez à l’avance

De plus en plus de parcs d’attractions pourraient se tourner vers cette technique. Le fait de réserver les billets à l'avance pourrait faire économiser les familles.

«Plus vous réservez tôt, moins vous allez payer cher. Si vous réservez le mardi, il annonce de la pluie le samedi et vous décidez de réserver tout de même, les prix vont être plus bas», précise le président de Connect&GO, Dominic Gagnon.

Cependant, les tarifs de base ne seront jamais augmentés.

«Le coût le plus élevé est le prix à la porte. On ne cherche pas un système qui va permettre d’augmenter les prix. On est dans une dynamique où le but est de réserver plus tôt, ce qui va aider les attractions à prévoir le bon nombre de personnes sur le terrain», explique-t-il.