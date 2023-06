Testament d’une défenseuse des animaux: son cœur à Musk et son foie à Macron

La fondatrice de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), une association e défense des droits des animaux, a dévoilé son nouveau testament dans lequel elle lègue son foie au président français et son cœur au patron de Tesla.

Ce nouveau testament de la Britannique Ingrid Newkirk qui souhaite ainsi voir à sa mort son corps intégralement «découpé» vise à sensibiliser l’opinion publique sur le traitement réservé aux animaux.

La fondatrice de PETA France souhaite léguer son foie à Emmanuel Macron ou à son successeur pour appeler le gouvernement français à «bannir ce produit barbare», alors qu’elle destine l’une de ses oreilles au roi d’Espagne Felipe IV pour protester contre la corrida.

À Elon Musk, elle veut donner un bout de son cœur, car «ses expériences cérébrales cruelles et mortelles dans le cadre du projet Neuralink sur des singes, des cochons, des rats et des moutons indiquent qu’il n’en a pas», selon le document partagé sur Twitter.

Mme Newkirk souhaite réserver ses intestins au boucher turc Salt Bae pour «les utiliser comme boyaux de saucisses dans ses restaurants de viande» et une partie de sa colonne vertébrale à Donald Trump Jr, espérant le voir arrêter d’abattre «des animaux magnifiques».

Ces résolutions de legs corporels ont été prises à l’occasion du 20e anniversaire de la rédaction du testament original d’Ingrid Newkirk pour inspirer les défenseurs des animaux, a ajouté le communiqué.