Un Palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont tué un Palestinien vendredi à un point de passage en Cisjordanie occupée, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et l'armée, qui a aussi fait état d'un soldat légèrement blessé dans l'incident.

Mehdi Bayadsa, 29 ans, a été tué par «des balles de l'occupation (Israël, NDLR) près du barrage militaire de Rantis, à l'ouest de Ramallah», a rapporté le ministère palestinien dans un communiqué.

L'armée a dit avoir «neutralisé» un Palestinien qui était arrivé près de ce point de passage entre la Cisjordanie et Israël à bord d'une voiture volée.

«Alors que des soldats inspectaient son véhicule, le suspect a attaqué un soldat et tenté de lui voler son arme», a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant que le soldat «légèrement blessé» avait été hospitalisé.

«À la suite de l'affrontement, un autre soldat dans le secteur a tiré à balles réelles en direction du suspect et l'a neutralisé», a poursuivi l'armée, disant «examiner l'incident».

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Environ 490 000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.

Depuis le début de l'année, au moins 157 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.