Union des opérateurs de machinerie lourde: le DG forcé de démissionner

Coup de tonnerre au local 791 de l’Union des opérateurs de machinerie lourde alors que le directeur général, Dominic Girard, s’est vu montrer la porte de sortie récemment.

TVA Nouvelles a en effet appris que M. Girard a été forcé de démissionner dans la controverse, il y a quelques semaines.

Dominic Girard aurait négocié un contrat avec son ex-beau-père, Bernard Girard, qui devait agir comme conseiller spécial avec salaire dont nous n’avons pas obtenu le montant précis.

Le hic, c’est que les termes du contrat n’avaient pas été approuvés par l’exécutif syndical.

Les membres de l’exécutif croyaient que le contrat était d’une durée de 2 ans.

Or surprise, l’entente stipulait que Bernard Girard agirait comme conseiller spécial durant 5 ans. Le contrat de 5 ans n’a jamais été entériné par l’exécutif syndical.

Ainsi, Dominic Girard a dû quitter ses fonctions de directeur général, lui qui avait signé l’entente controversée, et les membres de l’exécutif syndical ont mis un terme au contrat de Bernard Girard et il n’est plus payé.

Marc Leclerc agira comme nouveau directeur général par intérim du local 791 d’ici la tenue d’élections.

En réaction, une source syndicale bien au fait du dossier nous dit que les membres de l’exécutif ont pour mission d’agir comme chiens de garde des travailleurs syndiqués et c’est la raison pour laquelle il était impératif de faire ce ménage.

TVA Nouvelles a joint au téléphone Bernard Girard qui a fait parvenir une mise en demeure au syndicat.

M. Girard n’a pas voulu commenter devant la caméra cette affaire compte tenu du fait qu’elle est judiciarisée.

Il a cependant tenu à préciser qu’il n’avait floué personne.

«Je ne suis pas un profiteur, je ne suis pas un voleur. J’ai consacré 30 ans de ma vie au service des travailleurs», a-t-il déclaré.