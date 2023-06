VIDÉO | Un escalier mécanique change soudainement de direction et fait 14 blessés

Au moins 14 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, lorsque l’escalier mécanique d'une station de métro s’est mis à reculer de manière inattendue à Séoul en Corée du Sud, jeudi matin.

La vidéo d’une caméra de surveillance rendue publique par les services policiers de l’endroit montre la scène surréelle filmée à la station Sunae, dans le sud de la capitale, rapporte le Korea Herald.

L’escalier mécanique qui est censé monter se met à descendre brusquement, propulsant des usagers les uns contre les autres. Certaines personnes sont même propulsées, et poussées sur les côtés.

Au moins trois personnes ont été gravement blessées dans l’incident, notamment au dos et aux jambes, et 11 autres personnes ont été traitées pour des blessures légères.

L’escalier mécanique a ensuite été fermé pour fin d’enquête. Certains témoins ont pensé sur le coup que le tournage d’un film était en cours tellement la scène semblait irréelle.

L’escalier avait été inspecté en mai dernier et ne présentait aucune anomalie.

Un tel incident s’était également produit dans l’une des stations de métro les plus fréquentées à Rome en octobre 2018 et avait fait plus d’une vingtaine de blessés.