De médecin à pompière forestière: une citoyenne de Val-d’Or répond à l'appel du devoir

Carlie Boisvert, une citoyenne engagée de Val-d’Or, a décidé de prêter main-forte à sa ville natale en devenant pompière forestière.

Nouvellement diplômée de l’Université d’Ottawa en médecine, elle poursuivra bientôt ses études à l’Université de Kingston pour se spécialiser en chirurgie obstétrique.

Entre-temps, la jeune femme qui a senti l’appel du devoir, a suivi une formation de pompière forestière avec la SOPFEU.

Elle est actuellement en attente d’une affectation vers un site où combattre les incendies au Québec.

«Ma mère m’avait contactée pour me dire que l’air n’était plus respirable. Elle m’a envoyé beaucoup de photos de la fumée. C’est venu me chercher», affirme Carlie.

Au même moment, Mme Boisvert, déjà détentrice d’une formation en sauvetage, dit avoir reçu un appel de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS), division de l’Outaouais, afin de bonifier son expertise.

«Je me sens prête, la SOPFEU nous a super bien entraînés et encadrés. Je dos dire qu’il y a un peu d’excitation, j’ai hâte de pouvoir aider ma région, aider ma ville natale. Il y a tout de même un peu d’appréhension, parce qu’on ne sait pas à quoi s‘attendre une fois sur le terrain. Ça peut être assez impressionnant de voir les flammes», dit-elle.

Pour en savoir davantage sur la formation de pompier, consultez le site web de la SOPFEU.