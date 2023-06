Des avions-citernes loués qui coûtent cher au Québec

La flotte de la SOPFEU étant insuffisante pour combattre les feux de forêt en cours, le gouvernement du Québec a dû louer plusieurs avions-citernes qui coûteraient plus de 160 000$ par jour, selon un expert en aviation civile.

• À lire aussi: Les incendies s'intensifient à nouveau dans l'ouest du Canada

• À lire aussi: Feux de forêt: «la situation va demeurer compliquée d'ici lundi», dit Bonnardel

• À lire aussi: De médecin à pompière forestière: une citoyenne de Val-d’Or répond à l'appel du devoir

En entrevue à LCN, le pilote de ligne à la retraite, Jean Lapointe, a expliqué que 6 des 20 avions déployés ont dû être loués dans d’autres provinces, mais également aux États-Unis.

«Présentement, on a quatre CL-415 d’une compagnie privée qui est basée au Montana, qui pourraient coûter jusqu’à 40 000$ par jour avec les pilotes et l’entretien fait. Alors, ce sont beaucoup de sous qui pourraient être éventuellement placés dans de nouveaux appareils», indique-t-il.

Sans confirmer le coût de ces avions, un porte-parole de la SOPFEU a admis, en entrevue à LCN, que la location des appareils était plutôt onéreuse.

«Il n’y a rien de gratuit là-dedans, il y a des frais assez substantiels qu’on doit payer, mais c’est tout à fait normal. C’est la même chose que le Québec va prêter des avions, comme on l’a fait en début de saison, à l’Alberta», a déclaré le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Stéphane Caron.

M. Lapointe est d’avis qu’il faut que le Québec achète davantage d’avions-citernes, mais aussi qu’il s’assure que les écoles de pilotage offrent des programmes qui assurent aux étudiants un emploi une fois diplômés.

«Au cours des 10 prochaines années, si on devait ravoir quelques saisons extraordinaires comme on a cette année, il est clair qu’il n’y aura pas assez d’avions et probablement pas assez de pilotes. Alors, il va falloir prendre des décisions importantes au cours des prochains mois», affirme le pilote de ligne à la retraite.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.