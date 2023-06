Feux de forêt: Chibougamau prépare le retour de ses résidents

Bien qu’aucune date de retour à la maison n’est encore confirmée pour les résidents de Chibougamau, la mairesse Manon Cyr annonce que son objectif et de faire revenir les résidents dans la municipalité le lundi 12 juin.

«Je ne peux pas vous confirmer une date sure, mais le plan de match, et ce sur quoi on travaille c’est pour vous ramener à la maison à partir de lundi, le 12 juin», affirme-t-elle dans une vidéo publiée sur Facebook.

Pour ce faire, les travailleurs essentiels pourront emprunter la route 167, qui est sécuritaire, mais qui demeure fermée au grand public en raison de l’avis d’évacuation toujours en vigueur.

«On regarde la situation d’heure en heure, continue la mairesse. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu’on prépare le redémarrage des services essentiels.»

Mme Cyr indique que trois des sept conditions pour un retour à la maison sont présentement atteintes, mais somme les résidents d’éviter de contacter la municipalité par téléphone afin de garder les lignes téléphoniques libres.

Un question/réponse sera publié à 17h30 sur le site internet de la Ville, assure la mairesse.

Quelque 7500 résidents de Chibougamau sont toujours évacués alors que le feu, toujours identifié comme hors de contrôle, se situe toujours à 20 kilomètres de la ville.

Les pompiers français arrivés au Québec vendredi ont déjà été dépêchés dans plusieurs secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Chibougamau.

«C’est sûr que le vent c’est notre pire ennemi s’il change de direction, c’est pour cette raison qu’on a érigé une ligne d’arrêt mécanisée au cas que le feu se propage», affirme l’agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU, Josée Poitras.

En plus des 7500 évacués à Chibougamau, 800 personnes ont également dû quitter leur domicile dans la communauté autochtone d’Oujé-Bougoumou.