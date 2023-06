Feux de forêt à Lebel-sur-Quévillon: «la journée d’aujourd’hui va être déterminante»

La température clémente et l’absence de vent prévue samedi permettent aux autorités locales de Lebel-sur-Quévillon d’espérer que d’importants progrès pourraient être réalisés afin de contenir les deux feux de forêt qui menacent toujours la municipalité.

Le feu situé à 10 kilomètres au nord de la Ville affiche des signaux encourageants.

«On a encore deux feux, explique le maire de la ville, Guy Lafrenière. On a un feu au nord, qui a eu une belle amélioration hier. Et la température aujourd’hui devrait permettre de prendre le dessus au moins sur celui-là.»

L’autre feu, situé au sud-est, est cependant le plus menaçant.

«Notre premier feu qu’on a eu vendredi passé qui est passé à un demi-kilomètre de l’usine et à un kilomètre des limites de la ville, lui il s’en allait plus vers le sud, mais il revient vers chez nous, continue M. Lafrenière. C’est lui qui nous inquiète le plus pour la ville, mais il n’y a pas de danger pour aujourd’hui puis on espère qu’en revenant sur ses pas, il va passer dans ce qui a déjà brûlé. Il perdrait beaucoup d’intensité et on serait capable de prendre le dessus sur ce feu-là.»

«On a hâte d’avoir de la pluie, continue-t-il. J’espère qu’on va avoir une belle journée comme hier. Hier ils ont travaillé fort avec de l’équipement. J’espère qu’on va prendre le dessus aujourd’hui parce qu’on est rendu quand même à la huitième journée.»

Les plus de 2000 habitants de la municipalité demeurent évacués.

«J’espère qu’on va être en mesure de les faire revenir en début de semaine, affirme le maire. D’après moi la journée d’aujourd’hui va être déterminante.»

Des avions-citernes ainsi que des hélicoptères sont arrivés vendredi dans la municipalité pour aider à combattre le brasier.

Du personnel s’ajoute également sur le terrain aujourd’hui.

Les travaux pour la mise en place d’une deuxième tranchée au sud de la ville devraient également prendre fin samedi.

