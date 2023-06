Un très léger répit pour la SOPFEU

Avec 119 feux toujours actifs, le travail est loin d’être terminé pour la SOPFEU. Malgré tout, les faibles précipitations de samedi ont légèrement facilité le travail des équipes déployées pour combattre les flammes.

«Partout où il avait des risques, la situation est quand même sous contrôle. La météo est favorable et les feux ne progressent pas tant. On peut continuer de faire toutes les activités de suppressions nécessaires pour protéger les communautés», a mentionné le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Stéphane Caron, en entrevue à LCN.

Certains secteurs ont reçu de la pluie, mais en faible quantité. C’est loin d’être l’idéal, mais il s’agit tout de même d’une amélioration par rapport au temps sec des dernières semaines, affirme M. Caron.

«Pour vraiment avoir un impact, ça prend une pluie significative. Donc, pour nous, la petite pluie qui peut passer sur certains secteurs en ce moment, va simplement nous aider un peu, comme l’humidité quand elle est plus élevée, va nous aider à diminuer l’intensité du feu», explique-t-il.

Stéphane Caron ajoute que la pluie attendue mardi devrait aider davantage le travail de la SOPFEU, comme ç’a été le cas en Côte-Nord il y a quelques jours.

L’importance des tranchées

Le porte-parole de la SOPFEU a également souligné l’importance des tranchées de Senneterre, qui contribuent à ce que le feu s’estompe.

«L’idée, c’est de retirer du combustible pour faire en sorte qu’au moment où le feu va arriver à cet endroit-là, comme il n’aura rien à brûler, il ne pourra plus progresser», indique Stéphane Caron.

