Le Marché Bon Accueil reçoit une cure de rajeunissement

Quelque 150 employés de magasins, du centre de distribution et même du bureau régional d’Home Dépôt à travers le Québec ont offert bénévolement une cure de rajeunissement au Marché Bon Accueil, samedi.

Une bonne partie de leur journée en ce samedi a été consacrée à repeindre l'immense entrepôt géré par la Mission Bon Accueil dans Saint-Henri.

Il s’agit d’une initiative de la Fondation Home Dépôt, un partenaire de longue date de l'organisme.

«Le projet initial, c’est la peinture, mais ça avance tellement bien et tellement vite qu’on avait des petits projets en réserve, explique le directeur du Home Dépôt de Saint-Henri, Jean-Michel Martin. On va installer des guirlandes lumineuses, pour donner un petit «look» de marché, et on va faire les boîtes à fleurs qu’ils ont à l’extérieur.»

Chaque semaine, 7000 personnes logées, mais en situation précaire, viennent y faire leur épicerie sans frais.

Elles repartent avec des dizaines d'aliments, dont la quantité varie selon la taille de leur famille. 75% des produits offerts sont périssables, comme des fruits, des légumes, des fromages ou de la viande.

La demande a augmenté, alors que 6000 personnes bénéficiaient des services l’an dernier.

Compte tenu du coût des matériaux et de la main-d’œuvre, l’aide apportée aujourd’hui permettra de rendre l’endroit plus accueillant, ce qui aurait été difficilement possible autrement, croit le président-directeur général de l'organisme, Sam Watts.

«Ça coûte à peu près 2,8 millions de dollars par année pour l’ensemble des choses qui sont essentielles, et il faut noter que la nourriture est gratuite, indique Sam Watts. On reçoit la nourriture de Moisson Montréal et d’autres fournisseurs, mais pour bien servir, ça prend tout un emplacement pour le faire dans des quantités énormes. Avec ça, c’est important de souligner que sans le soutien des Montréalais et Montréalaises, on ne pourrait pas agir, on ne pourrait pas servir.»

Le financement gouvernemental se fait rare pour ce type de projet, déplore le PDG.

«L’insécurité alimentaire n’est pas sur le radar de nos gouvernements, tandis que l’itinérance et l’hébergement le sont, dit-il. La faim, c’est quelque chose qui est bien caché, ça peut être mon voisin ou ma voisine qui n’ont pas assez de nourriture dans son appartement, mais je ne suis pas au courant.»

Les rénovations du Marché Bon Accueil seront terminées au courant de la journée du 10 juin, si bien que le marché pourra rouvrir lundi, comme à l’habitude.

