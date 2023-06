Les incendies s'intensifient à nouveau dans l'ouest du Canada

Les incendies se sont à nouveau intensifiés dans l'ouest du Canada, entraînant l'évacuation de plusieurs milliers de personnes, alors que dans l'est, au Québec, les autorités prédisent samedi une lutte contre le feu qui va durer «tout l'été».

Après quelques jours de répit, les feux ont repris de la vigueur en Alberta. Un ordre d'évacuation a été lancé vendredi soir dans la ville d'Edson, qui compte environ 8400 habitants, le deuxième depuis début mai.

«Le feu est tellement incontrôlable que certaines équipes forestières ont dû reculer», a décrit Luc Mercier, le directeur administratif du comté de Yellowhead, la région d'Edson. «Elles ne peuvent pas lutter contre ce feu».

Hayley Waites est partie d'Edson avec ses enfants vendredi soir, en même temps qu'un «énorme convoi de personnes». «Lorsque vous paniquez pour tout mettre en œuvre, vous ne pensez qu'à vous sauver», a-t-elle raconté sur la chaîne CBC. «Mais dès que l'on part en voiture, on se dit : "et si ma maison n'était plus là quand je reviendrai"?».

Dans le nord-est de la Colombie-Britannique, la commune de Tumbler Ridge, de 2400 habitants, a également été en grande partie évacuée, après qu'un incendie s'est rapproché à quelques kilomètres de la ville.

Au Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déclaré samedi matin que la situation dans le centre et le nord-ouest de la province restait difficile, plusieurs communes étant toujours menacées. Les feux du nord-est sont quant à eux considérés comme «stables».

«C'est une première dans l'histoire du Québec de combattre autant de feux, d'évacuer autant de gens», a-t-il déclaré. «On va avoir un combat qui selon nous va durer tout l'été», a ajouté le ministre. Près de 14 000 personnes sont toujours sous-ordres d'évacuation au Québec, d'après le ministre de la Sécurité publique.

Sur l'ensemble du pays, le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) recense 416 feux actifs, dont 203 hors de contrôle.

Le Canada vit une année sans précédent avec plus de 4,6 millions d'hectares brûlés depuis le début de l'année, soit un total bien supérieur à la moyenne des dernières décennies.