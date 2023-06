Les pompiers français déployés au Québec s’adaptent bien

Les 109 pompiers-sapeurs arrivés à Roberval ont déjà entamé leur travail pour aider les équipes de la SOPFEU à combattre les feux de forêt.

Le contingent français a été scindé en deux groupes : un premier qui a été déployé à Chibougamau et un second du côté de Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et La Doré.

Malgré quelques différences techniques, les sapeurs-français s’adaptent bien à la réalité du travail en sol québécois.

«Vous avez un avantage, c’est que vous avez des nuits encore fraîches ici. Donc, le matin, il y a des opportunités; on se lève tôt et on peut attaquer le feu, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans le sud de la France», a mentionné à TVA Nouvelles le sapeur-pompier français Éric Flores.

Le fait que les pompiers français et ceux du Québec parlent la même langue contribue aussi à faciliter la collaboration.

«Même si on parle tous anglais, c’est plus simple. On a les mots facilement et on a une spontanéité à utiliser la même langue», mentionne Éric Flores.

Les pompiers-sapeurs français seront déployés pour un total de 21 jours au Québec.

