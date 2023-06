Logement; climat et mobilité; les grandes priorités des municipalités

Plusieurs maires et mairesses ont participé au Rendez-vous collectivités viables, le 8 juin, afin de discuter de potentielles solutions aux enjeux de logement, climat et mobilité, qui sont jugés comme prioritaires.

La mairesse de Granby, Julie Bourdon, a pris part aux discussions lors de cet événement.

Elle explique que malgré l’urgence de s’attaquer à la crise du logement qui fait rage à plusieurs endroits au Québec, les municipalités sont confrontées à des enjeux.

En entrevue à TVA Nouvelles, Mme Bourdon donne l’exemple d’un projet de 90 logements abordables récemment entamé dans sa ville au coût d’une vingtaine de millions de dollars.

«On avait acheté un terrain, il y avait un terrain qui était là, explique-t-elle. Finalement il fallait le décontaminer donc il faut passer par divers processus. Il y a tout l’enjeu aussi d’appels d’offres, pour faire le désign, l’architecte pour avoir la bâtisse. Et là finalement on s’aperçoit qu’il y a une explosion des coûts, donc le gouvernement est venu mettre plus d’argent, mais ça signifie aussi que les municipalités doivent mettre plus d’argent donc de nos montants prévus au début, on a dû mettre un million de plus.»

Donc ce sont tous ces enjeux-là mis bout à bout qui font en sorte que ça prend un peu plus de temps», conclut-elle.

Mme Bourdon affirme que souvent, les délais entre l’annonce des programmes gouvernementaux facilitant les projets de logements abordables et la fin des soumissions peuvent être trop courts.

«Si on savait un peu d’avance qu’il allait y avoir un programme, ça nous donnerait le temps de mieux nous préparer et de monter peut-être plus rapidement les projets, dit-elle. Mais c’est sûr qu’un projet, ça prend au moins un an à monter.»

Lors de la rencontre entre maires et mairesses, les participants ont également discuté la densification des villes, qui pourrait être bénéfique au niveau économique et environnemental.

«Ce qu’il faut éviter c’est lorsqu’on étend la ville, ça coûte cher aux villes et ça coûte cher au niveau environnemental parce qu’on vient mettre des maisons à des extrémités donc les gens utilisent leur auto parce qu’il n’y a pas nécessairement de transport, il n’y a pas nécessairement de services, soutient la mairesse de Granby. Ça va coûter plus cher en déneigement et en infrastructures routières, en égouts et en aqueduc.

«On ne dit pas non plus de monter des tours à 20 étages un peu partout, mais comment on peut regarder nos terrains, nos usines qui sont désaffectées dans nos villes, où on pourrait monter des projets, peut-être avec une certaine densité, et de regarder nos quartiers qui sont à construire [pour ajouter de la densité]», ajoute-t-elle.

