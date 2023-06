Un acteur de «Breaking Bad» décède à 52 ans

L’acteur et humoriste américain Mike Batayeh est décédé à l’âge de 52 ans, confirment l’agent et la famille du comédien cités par plusieurs médias américains.

Ce dernier aurait succombé à un arrêt cardiaque dans sa résidence du Michigan le 1er juin dernier.

Durant sa carrière, Batayeh a notamment interprété le personnage de Dennis Markowski dans la populaire série «Breaking Bad».

On a également pu le voir dans «CSI : Miami», «The Bernie Mac Show» et «It’s Always Sunny in Philadelphia.»

«Il va beaucoup manquer à tous ceux qui l’aimaient et qui appréciaient sa grande capacité à nous rendre heureux et nous faire rire», a déclaré la famille dans un communiqué.