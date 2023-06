Un nouveau marié obtient son visa, vide les comptes de crédit de sa femme et disparait

Une Australienne affirme que son ex-mari l'a abandonnée après avoir obtenu un visa de partenaire australien.

Isabelle Glastonbury, 31 ans, a raconté avoir rencontré le Texan non identifié à Dallas en 2015 et s'être fiancée un an plus tard. En 2018, ils ont déménagé ensemble en Australie.

Ils ont concrétisé leur union lors d'un mariage de rêve à Palm Beach pour un montant de 55 000 $, la famille de la jeune femme aurait pris en charge.

Il s’éclipse

Son mari a toutefois disparu en janvier 2021, après avoir reçu son visa aux frais des parents d’Isabelle, lesquels auraient payé 13 000 $ pour qu’il l’obtienne.

«Je suis rentré à la maison et 90% de ses affaires avaient disparu», a détaillé Isabelle au Daily Mail.

Photo tirée de Facebook | Faith Toje Emofonmwan

Les comptes d’immigration de son mari étaient subitement bloqués, ainsi que son numéro de téléphone.

Elle n’avait plus aucun moyen de joindre son mari.

La jeune femme a ensuite appris que ses cartes de crédit avaient toutes été vidées.

«Il a complètement disparu: tous nos amis communs, le témoin de notre mariage et sa propre famille, personne ne savait où il était», a-t-elle raconté.

Après réflexion, elle s'est rendu compte qu'il était devenu «distant et qu'il avait commencé à disparaitre la nuit».

Photo tirée d'Instagram/Isabelle Glastonbury

«Je pense que nous nous sommes mariés, qu'il s’est tanné et qu'il était trop peureux pour me dire quoi que ce soit en face, mais qu'il voulait continuer d’habiter en Australie», a-t-elle mentionné.

Photo tirée d'Instagram/Isabelle Glastonbury

Elle a ajouté qu'un ami l'avait récemment informée que son ex-mari s'était remarié «presque un an après notre divorce officiel».

Glastonbury, quant à elle, est passée à autre chose avec son amour de lycée, Max, avec qui elle a eu un fils, Mason, âgé de 3 mois.