Une nouvelle vie pour le mythique carrousel de La Ronde?

Le mythique carrousel de La Ronde, Le Galopant, ouvert depuis 1885, a tourné pour la dernière fois. Une décision qui attriste autant les visiteurs que les historiens qui espèrent encore préserver une partie de notre patrimoine.

Désormais fermée au public, l’attraction iconique du parc d’attractions montréalais va manquer à plusieurs habitués de La Ronde, qui se sont confiés à TVA Nouvelles. Voici quelques-unes de leurs réactions :

«J'ai l'impression que La Ronde vient de perdre un de ses plus grands symboles.»

«Moi, ça fait partie de mon héritage, de ma jeunesse également, surtout que c'était le genre de manèges que nos parents dans le temps avaient. Donc, je trouve ça triste.»

«C'est quelque chose d'historique. Ils auraient pu le garder là, mais je ne comprends pas qu'ils l'enlèvent.»

«C'est une partie de notre histoire et je trouve que c'est vraiment important pour préserver pour notre héritage.»

Une deuxième vie?

Après La Pitoune et le Minirail, qui datent de l'Expo 67, c'est au tour du populaire carrousel de disparaître complètement de la liste des manèges de La Ronde. Datant de 1885, il devient trop difficile et coûteux de remplacer les pièces désuètes.

«Oui, c'est dispendieux de l'entretenir, c'est vrai, mais il y a une responsabilité patrimoniale. C'est un rémanent de l'histoire industrielle. C'est un symbole parce qu'au niveau historique pour toute La Ronde, c'est le manège le plus prestigieux qu'il a eu. Ce n’est pas le plus gros, mais c'est le plus prestigieux», explique l’historien Roger La Roche.

Ce dernier suggère donc à la Ville de se charger de sa conservation et de le placer ailleurs dans la ville.

«Le parc La Fontaine serait un bon endroit, mais on peut aussi faire une entente avec le Vieux-Port. Il y a des endroits stratégiques où on pourrait justement mettre ce manège-là», propose-t-il.

«Pourquoi ne pas demander à Desjardins une restauration, enlever la fontaine du centre et le mettre là? Ça serait superbe», ajoute l’historien.

Le manège ne sera pas démantelé pour le moment, mais La Ronde n'a pas encore décidé de son avenir.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.