«De l’incompétence et de la paresse!»: Le maire d’Anjou fustige le travail des cols blancs

Le maire de l'arrondissement d'Anjou, à Montréal, est à nouveau sur la sellette en raison d’une vidéo où on peut l’entendre critiquer vertement le travail des cols blancs.

«Ce n'est pas vrai que je vais passer mon temps à m'excuser pour de l'incompétence! De l'incompétence et de la paresse!», a clamé Luis Miranda lors d’une séance du conseil d’arrondissement plus tôt ce mois-ci.

Le maire s'excusait pour le travail des employés municipaux à une citoyenne qui remettait en question les délais de traitement dans un dossier.

Or, ces déclarations ne passent pas aux yeux de la présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, Guylaine Dionne.

«Très outrée de voir qu'un maire, en 2023, puisse, sur la place publique, dire des choses pareilles», a-t-elle mentionné à TVA Nouvelles.

Selon cette dernière, le respect devrait primer à l'égard des employés municipaux.

«Derrière chaque élu, il y a un être humain. Derrière chaque employé, il y a un être humain également. Donc, ce respect-là doit être, d'une part et d'autres», soutient Mme Dionne.

Le syndicat entend mener une enquête afin de déterminer les circonstances exactes ayant mené à des délais administratifs dans le dossier de la citoyenne.

Une plainte sera par ailleurs déposée à la Division respect de la personne de la Ville de Montréal.

«J'ai demandé des excuses publiques, ça, c'est certain. Et on est en train de regarder à faire une plainte également à l'Union des municipalités du Québec», explique Guylaine Dionne.

Ce n'est pas la première fois que les propos du premier magistrat de l'arrondissement d’Anjou mettent le feu aux poudres.

À l'automne 2022, des échanges musclés avaient eu lieu entre le politicien et un jeune citoyen venu remettre en question la fermeture des terrains de soccer synthétiques.

En fin de journée, le maire Luis Miranda n'avait toujours pas retourné les appels de TVA Nouvelles.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.