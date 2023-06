Lebel-sur-Quévillon: un possible retour des citoyens jeudi, espère le maire

Les quelque 2000 résidents évacués de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, pourraient réintégrer leur domicile jeudi, pense le maire.

Les citoyens exténués ont dû fuir leur résidence le vendredi 2 juin, alors que d’importants feux de forêt menaçaient la région.

Le maire de la municipalité, Guy Lafrenière, signale que plusieurs facteurs jouent en faveur de cette éventualité.

Notamment, 120 sapeurs-pompiers en provenance des États-Unis doivent arriver à Lebel-sur-Quévillon mercredi.

Pour soutenir leurs efforts, la municipalité va ramener les services essentiels mardi.

«On commence à amener les services essentiels parce qu’il y a des gens de la SOPFEU – 120 personnes – qui vont arriver mercredi», a-t-il détaillé en entrevue à TVA Nouvelles.

La pluie pourrait par ailleurs aider la région, puisque des averses sont prévues mardi après-midi, mercredi et jeudi, a expliqué le maire.

«Si on a la pluie annoncée, j’espère beaucoup que jeudi, ou vendredi vraiment au plus tard, mais si possible un petit peu avant [les citoyens puissent revenir]», a mentionné M. Lebel.