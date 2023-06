Un grand voyageur crée son propre pays dans le désert californien

Un DJ de San Diego, qui a visité les 193 pays reconnus par l’ONU, a décidé de fonder sa propre contrée au beau milieu du désert californien.

«J’ai vu des endroits incroyables que beaucoup de gens n’ont pas eu la chance de découvrir. Ce qui m’attendait après, c’était de créer un pays à moi», a déclaré Randy «R Dub» Williams, en entrevue à la chaîne de télévision Fox 5.

Baptisé le Slowjamastan, ce pays, qui n’est évidemment pas homologué par les Nations unies, possède ses propres lois, dont plusieurs quelque peu farfelues.

Par exemple, il est interdit de porter des chaussures de type «Crocs», de manger votre Ficello sans l’effilocher et d’écouter du «mumble rap.»

Au volant, vous ne pouvez aller dans la voie de gauche, sauf si c’est pour dépasser une voiture.

Randy Williams, qui s’est autoproclamé «sultan» de sa nation, a même conçu son propre passeport qui, selon ses dires, a été étampé par 16 autres pays. Le fondateur du Slowjastan affirme également que 5000 personnes se sont inscrites pour devenir citoyens.

Ce dernier a fondé son pays sur un terrain de 4,5 hectares qu’il a acheté en 2021. Il a même inventé un hymne national intitulé «Slowjamastan (I think It’s Gonna Be an Awesome Place)», ou en français : «Slowjamastan (Je crois que ça sera un endroit génial.»

Le pays fictif possède sa propre monnaie, le Double, en référence au rouble russe.

Quant au régime politique en place, Randy Williams estime qu’il s’agit d’une dictature qui devient parfois une démocratie.

«Certains jours, nous sommes une république, mais d’autres, nous avons une dictature», clame-t-il. «Je suis un grand dirigeant qui dicte les lois, mais parfois, nous laissons la communauté se prononcer sur des enjeux qui sont importants pour les Slowjamastanais.»

Le pays ne possède aucune infrastructure, mais son leader prévoit construire des panneaux solaires, une ferme de tatous et un restaurant de cuisine mongole BBQ.

Le Slowjamastan n'est pas la seule micronation reconnue par aucun autre pays dans le monde. On en recenserait environ 70 sur la planète, dont quelques-uns au Canada.