Un retour prématuré des évacués à Chibougamau?

Les maires de Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon ont réitéré dimanche leur souhait de permettre à leurs citoyens évacués de retourner à la maison respectivement lundi et jeudi.

• À lire aussi: Chibougamau: la mairesse garde le cap pour un retour des évacués lundi

• À lire aussi: Feux de forêt: Chibougamau prépare le retour de ses résidents

• À lire aussi: Feux de forêt: retour à la maison pour les évacués de la communauté crie de Waswanipi

Pourtant, les équipes de la SOPFEU sont toujours au travail pour combattre les incendies actifs près de ces deux municipalités.

«Le feu n’est pas encore maîtrisé du tout. C’est un feu qui est encore considéré hors contrôle», a mentionné le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Stéphane Caron, sur les ondes de LCN.

Malgré tout, M. Caron estime que le retour des évacués doit demeurer une décision des élus et des services de sécurité civile.

«La SOPFEU, on fait part des points favorables, on fait part aussi de nos préoccupations par rapport à ces situations-là et ultimement, les élus vont prendre des décisions et vont tenir compte d’une foule de facteurs qui souvent débordent un peu du cadre de la gestion du feu», explique-t-il.

«Il n’y a pas de danger imminent», précise d’ailleurs le porte-parole de la SOPFEU.

Néanmoins les indices de propagation et d’intensité des feux demeurent très élevés pour la journée de lundi, qui s’annonce critique pour les équipes de la SOPFEU.

La pluie attendue au cours des prochains jours pourrait leur donner un coup de pouce, mais rien n’est garanti, souligne Stéphane Caron.

«Ça prend quand même une quantité significative de pluie pour que le feu puisse être contenu éventuellement», indique-t-il.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.