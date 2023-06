Britney Spears dément être accro au «crystal meth»

Britney Spears et son ex-mari Kevin Federline ont critiqué un article « répugnant » affirmant que la chanteuse abuse de la méthamphétamine.

Au cours du week-end, des articles publiés dans le Sun et le Daily Mail ont affirmé que l'ancien danseur leur avait révélé qu'il craignait que la chanteuse de Toxic ne prenne de la crystal meth. Dans une publication sur Instagram dimanche, celle-ci a abordé les articles et a révélé à ses abonnés que cela lui « brisait le cœur » de voir Kevin Federline et leurs fils Sean Preston, 17 ans, et Jayden James, 16 ans, lancer de telles affirmations.

« Le fait que les gens prétendent des choses qui ne sont pas vraies est si triste... Ce n'est peut-être même pas eux qui disent de telles choses parce que cela n'a aucun sens pour moi qu'ils disent cela », a-t-elle écrit. « Alors vous allez dans mon dos et parlez de moi... Ça me brise le cœur et c'est tellement bas... J'ai toujours eu l'impression que les médias me harcelaient... C'est triste parce que tout le monde reste là comme si c'était normal d'inventer des mensonges de ce genre... Pourquoi me dit-on que je dois me calmer et passer au-dessus de tout ça ??? Quand ils descendent tous si bas ??? J'espère que c'est juste que les médias sont plein de haine et que Kevin ni Preston n'ont dit aucune de ces choses. »

Dans une déclaration Instagram, Kevin Federline a affirmé avoir « rompu les liens » avec la journaliste Daphne Barak, en mars, après une série d'interviews qui ont fait la une des journaux et a assuré que les nouveaux articles sur la méthamphétamine avaient été inventés. « Cela attriste notre famille que Daphne Barak et Erbil Gunasti aient décidé de fabriquer des mensonges et de publier le chagrin que notre famille a enduré, ainsi que le traumatisme de nos enfants mineurs dans le Daily Mail et le Sun, a-t-il écrit. Ses mensonges et ses tentatives d'exploitation de mineurs sont des appâts à clics et un autre exemple répugnant de l'endroit où, malheureusement, un certain journalisme a sombré aujourd'hui. »

L'avocat de Britney Spears, Mathew Rosengart, a également envoyé une lettre au Daily Mail demandant à ses rédacteurs de « supprimer et de retirer immédiatement cette histoire fausse et diffamatoire et de mener une enquête interne concernant cette affaire et les abus de Britney et de ses enfants ».

Britney Spears et Kevin Federline ont été mariés de 2004 à 2007. Elle lui a récemment donné la permission de déménager avec leurs garçons à Hawaï.