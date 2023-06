Les enfants ne pourront plus travailler, mais pourront faire du bénévolat

Le projet de loi 19, qui fixe à 14 ans l’âge minimal pour travailler au Québec, suscite beaucoup de mécontentement et de la contestation.

Toutefois, le ministre du Travail, Jean Boulet, estime que pour respecter les conventions sur la protection des droits de l’enfant à l’échelle internationale, le gouvernement se devait d’agir.

«Cette loi était devenue impérative en raison du nombre important d’accidents de travail chez les jeunes de moins de 14 ans», explique M. Boulet. «On a aussi pris en compte la santé psychologique et le décrochage scolaire, donc c’était important d’agir.»

Le projet de loi 19

En plus de fixer un âge minimal pour travailler dans la province, le projet de loi interdit aux 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures par semaine pendant l’année scolaire. Dès la sanction du projet de loi, les employeurs auront 30 jours pour congédier leurs employés de 13 ans et moins.

Une porte ouverte pour le travail au noir?

Plusieurs opposants du projet de loi affirment qu’il pourrait inciter les propriétaires d’entreprises à payer les jeunes «en dessous de la table».

Le ministre du Travail estime, quant à lui, qu’il s’agit d’un risque présent dans tous secteurs d’activité économique et qu’il ne justifie pas l’abandon du projet de loi.

«Il y a des lois qui ont comme objectif d’assurer le bien commun», dit-il. «J’invite les employeurs à saisir cette réalité et s’assurer que les enfants puissent travailler dans les organismes à vocation sociale, dans le secteur agricole ou encore prendre soin des animaux.»

Le ministre du Travail espère que le projet de loi aidera à diminuer le nombre d’accidents de travail et améliorera la santé psychologique et le bien-être des jeunes adolescents.