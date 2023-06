De la crème solaire gratuite aux Pays-Bas pour lutter contre le cancer de la peau

Des distributeurs de crème solaire seront placés dans les écoles, parcs et festivals un peu partout aux Pays-Bas cet été dans un effort du gouvernement afin de lutter contre le nombre record de cas de cancers de la peau.

Les résidents du pays pourront donc avoir accès gratuitement à un écran solaire lorsqu’ils iront à l’extérieur, selon les informations du média anglais The Guardian.

Les autorités locales rapportent des hausses record de cas de cancers de la peau dans le pays.

L’initiative a pour but de contrer cette augmentation en rendant l’écran solaire plus accessible, non seulement au niveau du prix, mais aussi afin qu’il soit utilisé plus régulièrement par une plus grande partie de la population.

À la fin du mois de mai, la directrice générale de la Coalition priorité cancer, Eva Villalba, proposait une idée similaire au Québec, dans le même objectif.